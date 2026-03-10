No MÃªs da Mulher, Detran-MS oferece curso de pilotagem segura para motociclistas

Em celebração ao Mês da Mulher e com foco na preservação da vida no trânsito, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e o Corpo de Bombeiros Militar vão realizar o curso “Pilotagem Segura”, voltado exclusivamente para mulheres motociclistas. A iniciativa surge como uma resposta direta às demandas apresentadas pela sociedade civil durante o fórum “De Olho no Trânsito”.

O curso oferecerá 25 vagas para mulheres habilitadas na categoria A, que possuam motocicleta própria. As aulas acontecem no dia 28 de março, das 7h às 12h, no estacionamento do Hospital do Câncer de Barretos, localizado na Avenida Vereador Thyrson de Almeida, 3103, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

As vagas são limitadas e é obrigatório que as participantes possuam CNH categoria A e utilizem motocicleta própria durante o treinamento. As inscrições podem ser feitas pelo link: bit.ly/pilotagem-feminina-detran

Um dos diferenciais da formação será a participação da instrutora Vany Cavalcante, reconhecida especialista em motohabilidade da Harley-Davidson, responsável por orientar as participantes nas técnicas de equilíbrio, controle e manuseio da motocicleta.

Além disso, a equipe de motosocorro do Corpo de Bombeiros Militar ficará responsável pelas instruções de direção defensiva e pelos primeiros socorros voltados a acidentes envolvendo motociclistas, ampliando a preparação das participantes para situações de risco no trânsito.

A ação também conta com o apoio do Hospital de Amor (Hospital do Câncer de Barretos), que disponibilizou o estacionamento da unidade para a realização das atividades práticas, fortalecendo o caráter comunitário da iniciativa.

