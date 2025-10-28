Menu
Cidade

Novos radares começam a operar em Campo Grande a partir de 1º de novembro

Agetran inicia fase educativa até o dia 15 do próximo mês

28 outubro 2025 - 13h52Carla Andréa
Radar na Avenida Afonso Pena - Radar na Avenida Afonso Pena -   (Foto: Ilustrativa)

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que os novos radares instalados em Campo Grande começarão a operar a partir do dia 1º de novembro, inicialmente em fase educativa, que seguirá até 15 de novembro.

De acordo com a agência, os equipamentos foram instalados em pontos que já contavam com solicitações da população ou onde as equipes técnicas identificaram necessidade com base em estudos de segurança viária e fluxo de veículos.

Após essa primeira etapa, a Agetran prevê a implantação de mais 63 radares em diferentes locais da cidade. A população também pode solicitar a instalação de novos equipamentos diretamente junto ao órgão.

O objetivo principal dos radares, segundo a Agetran, é promover conscientização e respeito aos limites de velocidade, contribuindo para a redução de sinistros e a preservação da vida. Em áreas escolares, por exemplo, o limite de 30 km/h deve ser respeitado, já que são locais com grande circulação de pedestres, especialmente crianças.

A Agetran reforça que mobilidade não significa velocidade, mas sim segurança e fluidez no trânsito, considerando todos os usuários, motoristas, motociclistas, pedestres e passageiros do transporte público.

