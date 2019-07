Novos radares multam a partir desta quinta na capital; confira

Seis aparelhos de fiscalização eletrônica saem do período educativo e começam a multar a partir desta quinta-feira (11), em Campo Grande. Os radares operaram em caráter educativo do dia 26 de junho até esta quarta-feira (10).

Segundo a Agência Municipal de Transporte e Transito (Agetran), os radares que começam a multar estão instalados nos dois sentidos da avenida Consul Assaf Trad, no cruzamento com a avenida Marquês de Herval. Na Lúdio Coelho, esquina com a rua Petrópolis, também dois sentidos. Na avenida Guri Marques e avenida Ministro João Arinos.

A partir desta quinta, ao todo, serão 48 aparelhos de fiscalização eletrônica multando em Campo Grande, confira:





