Radares: cinco multam e quatro operam em caráter educativo

Cinco radares já estão multando por alta velocidade em pontos de Campo Grande, desde quarta-feira (22) segundo informações da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).



Os equipamentos de fiscalização eletrônica estão distribuídos em três pontos: no cruzamento da avenida Afonso Pena com a avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo, próximo ao shopping, e dois na avenida Dr. Olavo Vilela de Andrade com a rua Ramalho Ortigão, na Vila Albuquerque.



Estes radares estavam funcionando em caráter educativo desde o dia 7 de maio. Com a mudança, 32 pontos de vias na capital estão sendo monitorados de forma eletrônica e fixa.



A previsão é que até o dia 31 de maio, outros quatro radares passem a fiscalizar com multa. Dois estarão na rua Albert Sabin e dois na avenida Solon Padilha, sendo um próximo da rua Pedro Pedra e o outro na rua Tibério Graco.



A velocidade máxima permitida nesses pontos é de 50 km/h.

