Obra na Bandeirantes fica pronta em até doze meses

A obra de recapeamento, drenagem, sinalização, instalação de sete estações de pré-embarque e corredor do transporte coletivo, que teve início nesta semana, será entregue em até doze meses.

O trabalho está sendo executado no contra-fluxo, ou seja, no sentido centro/bairro, a partir da avenida Afonso Pena, quadra a quadra, mantendo pelo menos uma pista liberada para o trânsito de veículos.

A prefeitura vem discutindo com representantes das concessionárias, que também farão intervenções na avenida, substituição de 700 metros da rede de água em cimento por encanamento de PVC (responsabilidade da Águas Guariroba) e um quilômetro de expansão do gás natural planejada pela MS-Gás, no trecho entre as avenidas Salgado Filho e Afonso Pena.

A avenida receberá sete estações de embarque e desembarque, um entre as ruas Nova Bandeirantes e Campinas; Manoel Cavalcante Proença e Hermenegildo Pereira; Sebastião José Machado e Bélgica; Salim Maluf e Tenente Antônio João Figueiredo; Caiapós e Argemiro Fialho; avenida Salgado Filho e rua Brilhante, e a sétima, entre as ruas Paissandu e 26 de Agosto.

Sinalização

Estão programados semáforos nos cruzamentos das ruas Hermenegildo Pereira e José Paes de Faria; Mário Quintanilha e São Roque; a Vicente Solari e Congonhas; Argemiro Fialho e Juruena; avenida Salgado Filho; rua Brilhante, semáforo especial permitindo conversão à direita.e no cruzamento com a tua 26 de Agosto, com conversão à direita.

Investimentos

A obra tem investimento de R$ 8.762.915,67, sendo R$ 6.464.936,73, financiamento do PAC Mobilidade e R$ 2.297.378,94 de contrapartida, viabilizada em parceria com o Governo do Estado.

