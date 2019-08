Obras de recapeamento e drenagem na Vila Nasser serão retomadas

Drenagem e pavimentação da região da Vila Nasser, que abrange também o Santa Luzia, será retomado pela prefeitura conforme publicado nesta segunda-feira (19) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Ao todo 21 ruas serão pavimentadas.

De acordo com a prefeitura, expectativa é que até novembro seja possível assinar a ordem de serviço para o início das obras. O projeto está orçado em R$ 17 milhões, recursos do PAC Pavimentação (R$ 11,9 milhões) e contrapartida viabilizada em parceria com o Governo do Estado (R$ 5,1 milhões).

Está prevista a execução de 655 metros de drenagem (já foram implantados 3.262 quilômetros) , um piscinão para reter as água pluviais ; 9 quilômetros de pavimentação e o recapeamento de 1,7 km, nas ruas Dr. Miguel Vieira Ferreira, São Ramão e Santa Rosa.

Etapa

Na etapa A serão recapeadas 21 no complexo Vila Nasser, que abrange a região do Santa Luzia. O piscinão será construído em uma área de 5 mil metros quadrados, com capacidade para reter 10 mil metros cúbicos de águas pluviais. A bacia de retenção vai segurar a enxurrada que desce da parte alta do Santa Luzia e Vila Nasser. Deste ponto, escoará pela rede existente até a Avenida Miguel Vieira e desembocará no Córrego Imbirussu.

Ruas que serão pavimentadas

São Benedito, São Carlos, São Gregório, Adolfo Barbosa, Flávio Pedra, Santa Ana, Santa Barbara/Marcilio Cardoso, Santa Cristina, Santa Efigênia, Santa Emilia, Santa Gertrudes, Santa Isabel, Santa Madalena, Santa Marta, Santa Mônica, Santo Agostinho, Santo Anastácio, Santo André, Santo Onofre e Rua São Manoel.

