Reinaldo inicia o mês entregando e lançando obras no interior

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Nos dois primeiros dias de agosto, o governador Reinaldo Azambuja percorre três municípios do interior lançando e entregando obras que somam R$ 64,7 milhões. São investimentos em infraestrutura, com pavimentação e restauração funcional de ruas, avenidas e rodovias e construção de pontes, ampliação do sistema de abastecimento de água, e várias obras incluindo entrega de quadra de esporte, Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e bases habitacionais.

Na tarde desta quinta-feira (1º), Reinaldo Azambuja cumpre agenda em Anaurilândia, que recebe investimento de R$ 18,6 milhões, sendo R$ 17,3 milhões em asfalto. O destaque fica por conta da autorização da licitação da pavimentação dos 8,7 quilômetros da estrada de acesso ao Balneário Municipal.

Na sexta-feira (2), o governador viaja para a região Sul do Estado. Em Amambai, o investimento é de R$ 3,4 milhões, sem contar as obras em andamento como do Hospital Regional, que está passando por reforma e ampliação, e a pavimentação da Avenida Nicolau Otano.

Em Ponta Porã, ele entrega e autoriza R$ 42,6 milhões em ações e obras. E se for considerado os R$ 14 milhões em saneamento em execução, o investimento ultrapassa R$ 56 milhões no município fronteiriço.

Deixe seu Comentário

Leia Também