Reinaldo abre Festival de Inverno de Bonito nesta quinta

Bonito será a capital da cultura de Mato Grosso do Sul com o inicio do 20° Festival de Inverno da cidade que tem início nesta quinta-feira (25). A cerimônia de abertura será realizada a partir das 19h, na Praça da Liberdade, com a presença do governador Reinaldo Azambuja.

O festival é organizado pela Fundação de Culrura de Mato Grosso do Sul (FMCS), e vai exibir até o dia 28 do mês atrações nacionais e locais da música, do teatro, da dança, do cinema, circo, artes visuais, gastronomia, literatura e astronomia.

Antes disso, durante o dia, serão oferecidas atividades de contar de histórias, exibição de filmes, apresentações artísticas e oficinas de cinema e artesanato. Todas as atrações são gratuitas à população. O grande show musical da noite, que tradicionalmente reúne milhares de pessoas na Praça da Liberdade, será da dupla Chrystian e Ralf.

Além de nutrir a veia cultural de Bonito há 20 anos com o Festival de Inverno, o governo do estado contribuiu com a estruturação da cidade que tem vocação turística. São mais de R$ 114 milhões em investimentos. Recentemente entregou o asfalto da Estrada do Curé, que liga Bonito a Jardim, e concluiu a revitalização da MS-178, na entrada da cidade.

Outra obra importante, a pavimentação da MS-382, no trecho que liga Bonito a Gruta do Lago Azul, passa por levantamento de custos. A expectativa é de que a intervenção seja concluída até o fim deste ano. Já a construção do quartel do Corpo de Bombeiros, que vai encurtar em 55 quilômetros a distância para salvamento, será iniciada em agosto.

