“Festival ajuda a atrair mais turistas”, diz Azambuja sobre tradicional evento em Bonito

A 20ª edição do Festival de Inverno de Bonito (FIB) foi lançada nesta terça-feira (2) na governadoria, em Campo Grande. O anfitrião da casa, governador Reinaldo Azambuja, falou sobre a pluralidade do evento e destacou que o festival ajuda a atrair mais turistas para o estado. “Bonito tem um toque especial, das belezas naturais, da receptividade. Não é a toa que no ano passado tivemos 15% a mais de turistas vindo a Bonito, e o festival ajuda a atrair pessoas, a divulgar o que temos de belo naquela região. E cabe a nós preservarmos isso”.

Em 2019, o tradicional Festival de Inverno de Bonito será realizado entre os dias 25 e 28 de julho, com extensa programação cultural. O evento, que acontece em uma das cidades mais turísticas de Mato Grosso do Sul, será marcado por atividades de música, teatro, dança, circo, cinema, artesanato, artes visuais, literatura e gastronomia.

“Nós não viemos aqui para falar de crise, temos que falar das oportunidades. A criação, a manutenção e a permanência dos festivais são as oportunidades. É uma gama de pessoas envolvidas em um festival de renome nacional. Amanhã estarei com o Ministro do Turismo em Bonito e vamos desenvolver um trabalho junto ao Sebrae”, comentou Azambuja, acrescentando que o Governo do Estado está investindo em melhorias na infraestrutura da cidade.

A diretora-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Mara Caseiro, disse que o festival representa não só a promoção da cultura do estado, mas também agrega à economia. “Apesar de estarmos passando por um momento tão difícil, não só no estado de Mato Grosso do Sul, mas no Brasil, em momento algum o governador falou que não iria promover o Festival de Bonito, em função do que isso traz para a promoção da cultura estadual, mas também economicamente”.

Mara Caseiro lembrou que o Festival de Bonito não é só música. “É teatro, é cinema, é literatura. É um momento de celebração da cultura. É uma interação de povos, de toda uma comunidade do entorno de Bonito. Então há ali uma união multicultural. Sabemos o quanto esse festival é importante também para a promoção do nosso turismo cultural”, frisou.

Também presente na cerimônia Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Paulo Corrêa disse que “mexer com cultura é decisão política agora, não é qualquer um que pega dinheiro do orçamento e põe na cultura”. Para ele, o trabalho e a competência dos envolvidos possibilitou a concretização de mais esse festival.

Satisfeito com o empenho do Governo do Estado, o prefeito de Bonito, Odilson Arruda Soares, convida todos a participarem do evento. “Me sinto privilegiado por estar a frente de um município que é diferenciado dos demais. Apesar da situação financeira do estado, quero agradecer ao governador, que não pensou duas vezes e teve coragem de encarar mais uma vez [o desafio] e nos prestigiar com a vigésima edição do festival. Bonito não pode ficar sem esse festival”.

