Reinaldo Azambuja anuncia investimentos em Maracajú

Sarah Chaves, com informações do Tudo do MS

O governador Reinaldo Azambuja estará Maracaju para anunciar investimentos nesta segunda-feira (5). Serão lançados também novas obras e projetos a serem executados em parceria com a prefeitura municipal.

O evento acontecerá na Câmara Municipal a partir das 8h para lançar as seguintes obras; Complexo Esportivo com capacidade para três mil pessoas, início da revitalização do Centro Cultural que será cedido a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), passando a ser um anfiteatro com capacidade para 1.200 pessoas. Reinaldo também participa do lançamento da Cidade dos Caminhoneiros e lançamento Maternidade projeto que será executado com emenda federal do deputado federal licenciado Geraldo Resende e município de Maracaju.

O governador frisou que o governo busca superar os desafios para manter investimentos no desenvolvimento das cidades. “Dificuldades existem, mas temos condições de investir cada vez trabalhando por Mato Grosso do Sul”, destacou.





