Obras tumultuam vias do Jardim dos Estados

Duas intervenções em ruas do Jardim dos Estados, estão tumultuando o trânsito na área. A primeira delas é o recapeamento da rua Antônio Maria Coelho, onde a via está totalmente interditada entre as ruas Rio Grande do Sul e Manoel Seco Tomé.

Para fugir da interdição, em sua maioria, os motoristas estão seguindo para a rua Euclides da Cunha, onde se deparam com uma obra realizada pela Águas Guariroba, que ocorre entre as ruas Alagoas e Sergipe. Apenas metade da pista está aberta, o que causa confusão para os veículos, nos dois sentidos. Motoristas que não quiserem perder tempo, devem evitar a região.

A rua Antônio Maria Coelho também tem outra interdição parcial até a Ceará.



Centro



Na área central estão interditadas parcialmente as ruas Treze de Maio próximo à rua Dr. Mário Correa e a rua Hélio de Castro Maia próxima da Rui Barbosa.

