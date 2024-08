Onça-pintada 'Miranda' recebe cuidados após ser resgatada dos incêndios no Pantanal

A onça-pintada, carinhosamente apelidada de 'Miranda', segue recebendo todos os cuidados dos veterinários do Hospital Ayty, localizado nas dependências do Parque do Prosa, em Campo Grande. Ela foi encontrada e resgatada com as quatro patas queimadas na região do Pantanal, em Miranda.

O animal foi encontrado numa manilha e, ferida, foi resgatada em uma operação que durou praticamente 26 horas, começando no início da tarde de quarta-feira (14) e terminando apenas no fim da tarde de quinta-feira (15), com seu transporte para a Capital.

Na sede do hospital, a onça-pintada recebeu de pronto o tratamento com pomadas especiais para queimaduras e com ozônio, que acelera a cicatrização. Neste sábado (17), ela foi sedada para os exames ao ar livre, uma forma de garantir a temperatura corporal do animal com a luz solar.

Além de Miranda, outros animais afetados pelos incêndios florestais estão sob os cuidados da equipe do Ayty, CRAS e Imasul. Ali também estão um filhote de veado encontrado sozinho em uma área devastada pelo fogo, e que agora está em boas condições de saúde e permanecerá sob os cuidados do local até atingir a fase adulta. Uma anta filhote, resgatada com queimaduras graves nas patas, também está em tratamento no hospital, recebendo os mesmos cuidados.

O Hospital Veterinário Ayty, o maior da América Latina, oferece uma infraestrutura completa para o atendimento de animais silvestres, com 1.153,33 metros quadrados de área construída, incluindo salas para exames, cirurgias, quarentena e muito mais.

