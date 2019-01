Ovos de jacarés são retirados da Lagoa Maior em Três Lagoas

Saiba Mais Geral Jacaré invade residência no centro da cidade

Em continuação ao trabalho de retirada dos animais que habitam a Lagoa Maior, em Três Lagoas, 71 ovos de jacaré-do-papo-amarelo, que estavam em dois ninhos, foram retirados do local. Com autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), as cápsulas embrionárias foram encaminhadas para uma universidade particular, em Campo Grande.

De acordo com a Prefeitura de Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócios (Semea) fez a retirada das unidades na tarde de terça-feira (8). Um ninho tinha 34 e o outro 37 futuros jacarés. “Os ovos foram dispostos em uma caixa de isopor grande, forrada com o próprio material orgânico presente no ninho, composto principalmente de capim seco”, explicou biólogo da Semea, Flávio Henrique Fardin.

Após a coleta, os ovos foram levados, na quarta-feira (8), para Campo Grande, onde serão desenvolvidas pesquisas com os répteis. Flávio e o técnico ambiental Nilton de Castro Ramos, acompanharam a realocação dos ovos para encubação, os quais foram acondicionados em recipientes com temperatura e umidade controladas.

“Caso a encubação resulte em filhotes e a pesquisadora não se interessar em ficar com os mesmos, eles serão soltos na Reserva Particular do Patrimônio Natural Cisalpina, em Brasilândia”, finalizou o secretário da pasta Toniel Fernandes.

A reserva é a mesmo onde os jacarés que habitavam a Lagoa Maior foram levados, no ano passado, após decisão do Ibama de retirá-los, sob a alegação que o local não é habitat natural dos animais e representam risco aos frequentadores.

Saiba Mais Geral Jacaré invade residência no centro da cidade

Deixe seu Comentário

Leia Também