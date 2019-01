Jacaré invade residência no centro da cidade

Um jacaré de 1,5 metros foi capturado na noite de segunda-feira (7), do quintal de uma residência do centro de Terenos.

De acordo com informações da Polícia Militar Ambiental (PMA), a guarnição foi acionada pelos proprietários do imóvel que se assustaram com o fato do animal aparecer no quintal.

A PMA se deslocou até a residência e fez a captura do jacaré que não apresentava sinais de ferimentos. O animal foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), de Campo Grande e posteriormente solto em seu habitat natural.

