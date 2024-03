A programação da Páscoa da Família continua neste sábado (23), com brincadeiras para toda a garotada, encenações teatrais e shows musicais, o palco instalado no Espaço Cultural Vila Morena. Hoje a apresentação é da dupla sertaneja João Haroldo e Betinho.

A programação voltada para toda a família conta com cenário totalmente produzido com decoração temática, como a Toca do Coelho, encenação de Santa Ceia e outras peças, missa, além da graciosa Parada da Páscoa, quando o coelhinho e seus amigos desfilam ao som da banda com fanfarra.

O local ainda conta com brincadeiras como Caça aos Ovos e pintura facial, e a praça de alimentação em pleno funcionamento. Os visitantes ainda poderão aproveitar o passeio com o City Tour, com saídas diárias da Vila Morena, às 19h e 20h.

O percurso passa em frente ao Bioparque Pantanal, Shopping Campo Grande, Paço Municipal, Obelisco, Praça do Rádio Clube, Praça Ary Coelho, Relógio da 14 de Julho, Estátua Manoel de Barros, Sesc Cultura, Praça das Águas, Parque das Nações Indígenas, Parque dos Poderes, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e Museu das Culturas Dom Bosco.

Serão 10 dias de programação, que integra o calendário oficial da Capital, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), nos Altos da Avenida Afonso Pena.

Confira a programação do segundo dia da Páscoa da Família 2024:

Sábado (23.02)

18h30 – Abertura Oficial

19h e 20h – City Tour

18h às 20h – Pintura Facial e Caça aos Ovos

19h às 20h – Santa Ceia Viva

20h às 21h – João Haroldo e Betinho

21h – Parada da Páscoa

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também