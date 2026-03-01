Menu
Menu Busca domingo, 01 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Cidade

Pesca é reaberta neste domingo em MS após quatro meses de piracema

Temporada começa hoje em todos os rios do Estado, com regras rígidas de cota e fiscalização

01 março 2026 - 08h40Taynara Menezes

A pesca profissional e amadora está oficialmente liberada a partir deste domingo (1º) em Mato Grosso do Sul. O período de defeso, iniciado em 5 de novembro durante a Piracema, fase de reprodução das espécies nativas — foi encerrado, permitindo novamente a atividade em todos os rios do Estado.

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) reforça que os pescadores devem cumprir as regras previstas no Decreto Estadual nº 15.166/2019. Desde 2020, é permitido ao pescador amador capturar e transportar um exemplar de espécie nativa e até cinco exemplares de piranha, respeitando os tamanhos mínimo e máximo estabelecidos.

Espécies exóticas, como tucunaré, tilápia, corvina e bagre-africano, não possuem cota de captura. Já espécies fora do tamanho permitido devem ser devolvidas imediatamente ao rio. Para a pesca amadora, é obrigatória a emissão da Carteira de Pescador Amador (Licença Ambiental), disponível no site do Imasul e pelo aplicativo MS Digital.

Durante a Operação Piracema, realizada em conjunto com a Polícia Militar Ambiental (PMA), foram fiscalizados 113 estabelecimentos e ranchos, além de barreiras em Terenos e Aquidauana, com abordagem de 171 veículos. As ações resultaram em R$ 190.585,00 em multas, 67,53 quilos de pescado apreendido e 38 petrechos recolhidos.

Mesmo com a reabertura da temporada, a fiscalização continuará. É proibida a pesca a menos de 200 metros de cachoeiras, corredeiras e nascentes, e a menos de 1.500 metros de barragens. Também não é permitido o uso de redes, tarrafas ou métodos considerados predatórios na pesca amadora.

A orientação é que a atividade seja realizada dentro das normas para garantir a sustentabilidade dos rios das bacias do Paraguai e Paraná.

Reportar Erro
Sao Julião - Dr Cury

Deixe seu Comentário

Leia Também

Agente de trânsito orientando sobre vias bloqueadas
Cidade
Feira, eventos religiosos e ação comunitária interditam vias no fim de semana; confira rotas
A ação é voltada principalmente ao controle populacional e à promoção da saúde de cães e gatos
Cidade
Subea divulga agenda de março do Consultório Móvel em Campo Grande
Residencial em construção no Nova Bahia
Cidade
Minha Casa, Minha Vida: inscrições para 80 apartamentos no Nova Bahia vão até 20 de março
Prazo para pagar a 2ª parcela do IPVA 2026 termina nesta sexta-feira em MS
Cidade
Prazo para pagar a 2ª parcela do IPVA 2026 termina nesta sexta-feira em MS
Crianças estavam com o transporte prejudicado
Cidade
MP instaura inquérito para apurar transporte escolar em assentamento de Nova Andradina
Obras na rodovia BR-163 / Foto: Motiva Pantanal
Trânsito
Anel viário de Campo Grande passa por obras e Motiva Pantanal alerta para 'pare e siga'
Sede da DECAT, Polícia Civil - Foto: Luiz Vinícius
Polícia
Em meio à investigação de extermínio de animais no CCZ, abaixo-assinado cobra auditoria
Foto: Divulgação
Cidade
Águas Guariroba divulga calendário de ações sociais para 2026
Divulgação / PMMS
Polícia
Mãe e filho são presos com armas e munições em ação da PM em Campo Grande
Crime foi em setembro de 2024 - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Por assassinato a facadas no Jd. Centro-Oeste, homem enfrenta júri nesta sexta

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
O crime teria ocorrido após uma confraternização
Polícia
Funcionário da prefeitura é demitido após acusar secretário de estupro em Campo Grande
Hospital Adventista do Pênfigo - Foto: Encyclopedia Adventist
Saúde
MPMS vê irregularidades sanitárias no Hospital do Pênfigo e cobra providências
VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv
Polícia
VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv