Pesca é reaberta neste domingo em MS após quatro meses de piracema

A pesca profissional e amadora está oficialmente liberada a partir deste domingo (1º) em Mato Grosso do Sul. O período de defeso, iniciado em 5 de novembro durante a Piracema, fase de reprodução das espécies nativas — foi encerrado, permitindo novamente a atividade em todos os rios do Estado.

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) reforça que os pescadores devem cumprir as regras previstas no Decreto Estadual nº 15.166/2019. Desde 2020, é permitido ao pescador amador capturar e transportar um exemplar de espécie nativa e até cinco exemplares de piranha, respeitando os tamanhos mínimo e máximo estabelecidos.

Espécies exóticas, como tucunaré, tilápia, corvina e bagre-africano, não possuem cota de captura. Já espécies fora do tamanho permitido devem ser devolvidas imediatamente ao rio. Para a pesca amadora, é obrigatória a emissão da Carteira de Pescador Amador (Licença Ambiental), disponível no site do Imasul e pelo aplicativo MS Digital.

Durante a Operação Piracema, realizada em conjunto com a Polícia Militar Ambiental (PMA), foram fiscalizados 113 estabelecimentos e ranchos, além de barreiras em Terenos e Aquidauana, com abordagem de 171 veículos. As ações resultaram em R$ 190.585,00 em multas, 67,53 quilos de pescado apreendido e 38 petrechos recolhidos.

Mesmo com a reabertura da temporada, a fiscalização continuará. É proibida a pesca a menos de 200 metros de cachoeiras, corredeiras e nascentes, e a menos de 1.500 metros de barragens. Também não é permitido o uso de redes, tarrafas ou métodos considerados predatórios na pesca amadora.

A orientação é que a atividade seja realizada dentro das normas para garantir a sustentabilidade dos rios das bacias do Paraguai e Paraná.

