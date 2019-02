Pneu estoura e mata homem de 56 anos

Valdir de Almeida Reis, 56 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (22) em Iguatemi, na Fazenda Bonanza. A morte aconteceu no momento em que a vítima calibrava o pneu do seu caminhão e o mesmo estourou.

De acordo com as informações dos policiais que atenderam a ocorrência, Valdir calibrava o pneu do se veículo e este teria estourado. O Corpo de Bombeiros de Naviraí chegou a ser acionado e esteve no local, porém a vítima já não tinha sinais vitais.

Uma equipe da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local apurando as informações para o registro da ocorrência.

