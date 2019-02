Motociclista sofre ferimentos graves em acidente na BR-359

Alex Pereira Almada, 30 anos, ficou gravemente ferido depois de sofrer acidente na noite de domingo (17), na BR-359, em Coxim.

De acordo com informações do site Edição MS, Alex seguia no sentido Alcinópolis em uma motocicleta quando, no quilometro 187, colidiu na traseira de uma carreta. Possivelmente, o condutor na carreta não percebeu o acidente e seguiu, sem prestar socorro à vitima.

Com o impacto, Alex ficou inconsciente e com ferimentos graves no rosto e no joelho esquerdo. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentou localizar a carreta fazendo abordagens pela rodovia, mas sem sucesso.

Deixe seu Comentário

Leia Também