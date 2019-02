Empresário de Chapadão do Sul morre em acidente

Diogo Henrique Firmino Borges, 28 anos, herdeiro do Loteamento Esplanada da cidade de Chapadão do Sul morreu após um capotamento no Km 172 da BR-060 saída para a cidade de Guapó em Goiás. O acidente ocorreu na quinta-feira (7).

De acordo com informações do site MS Todo Dia, Diego Henrique saiu de Chapadão do Sul, com a caminhonete e dois funcionários e ao chegar próximo de Goiânia o veículo capotou. O motorista morreu no local e os dois funcionários ficaram feridos e foram socorridos.

As circunstâncias do acidente não foram informadas, e a empresa da vítima fez publicação oficial na página do Facebook, confirmando a morte.

Veja abaixo a nota oficial da empresa:

“Comunicamos com imensa dor no coração que nosso grande amigo e parceiro de trabalho Diogo Borges, diretor da DM Imobiliária e filho do nosso querido Sócio-Diretor Helton Borges veio a falecer nesta quinta-feira, em decorrência de um acidente de carro. A Casa & Terra está de luto profundo por uma morte tão precoce e de uma pessoa tão amada por todos da nossa empresa”.

