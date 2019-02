Casal morre em acidente de moto na BR-463

Laercio Luiz de Oliveira, 57 anos, que estava pilotando a moto, e sua esposa, Dirce Fernandes da Silva, 52 anos, morreram na manhã desta segunda-feira (4), após sofrerem acidente de moto na BR-463, em Laguna Carapã.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, um outro veículo teria colidido com a moto do casal, já que a parte traseira estava bastante danificada. Com o impacto, o casal foi lançado contra o guard rail da rodovia.

Laercio e Dirce tiveram fraturas expostas e morreram na hora. O motorista que causou o acidente fugiu do local. O casal estava indo pescar, já que carregavam mochilas com apetrechos de pescaria, varas e alimentos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

