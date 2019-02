Vídeo: Sem cinto, idosa é lançada para fora de veículo em acidente

Da redação com informações do Maracaju Speed

Adelaide Prychodco Martins, 81 anos, morreu momentos depois de sofrer acidente na manhã desta segunda-feira (6), na BR-267, em Maracaju.

De acordo com informações do site Maracaju Speed, um homem de 54 anos, filho de Adelaide dirigia a caminhonete no sentido Guia Lopes da Laguna a Maracaju, quando o pneu traseiro estourou. O motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou diversas vezes. O veículo foi parar em um terreno a beira da rodovia.

A idosa não usava cinto de segurança e foi arremessada para fora do veículo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas que foram encaminhadas para uma unidade de saúde de Maracaju, antes de chegar ao hospital, a idosa teve uma parada cardíaca, não resistiu e morreu. O filho da vítima sofreu apenas ferimentos leves, ele usava cinto de segurança.

O veículo ficou totalmente destruído conforme podemos ver nas imagens gravadas momentos depois do acidente. Veja:

