Após acidente, vítima procura autor que fugiu do local

Flávia Ribeiro Lopes, 22 anos, procura pelo motorista do veículo que causou o acidente na segunda-feira (4), que a deixou gravemente ferida, na avenida das Bandeiras, Vila Carvalho.

Ao JD1 Notícias, Flávia relatou que estava voltando de uma visita a sua mãe que está internada no Hospital Regional quando se envolveu no acidente que aconteceu no cruzamento da avenida das Bandeiras com a rua Winston Churchill, onde há um semáforo. Ela estava seguindo no sentido avenida Calógeras e o motorista no sentido oposto, quando o condutor do veículo Peujeot fez uma conversão e a motociclista colidiu na lateral do carro.

Flávia relata que o motorista fugiu e uma filha dele ficou no local, ela teria passado a placa do carro errada para a equipe policial. Em contato com a polícia, o JD1 Notícias não conseguiu confirmar o fato, já que a identificação e informações sobre o motorista são preservadas para não atrapalhar as investigações.

A vítima está na Santa Casa de Campo Grande onde aguarda cirurgia. Segundo a assessoria do hospital, ela teve duas fraturas no cotovelo do braço direito e escoriações. A vítima aguarda um procedimento cirúrgico e não há previsão de alta.

Flávia disse ao JD1 que quer identificar o autor para garantir seus direitos. “Estou com a minha mãe internada, ela nem sabe do acidente, estou desempregada e sem condições para comprar remédios, quero que ele se responsabilize pelo que causou”, disparou. Ela disse também que vai procurar a polícia para obter o registro policial e assim continuar a busca pelo autor.

