Cidade

Poda incompleta gera reclamaÃ§Ã£o de pedestres na Avenida Guaicurus

Mato na calÃ§ada forÃ§a pessoas a caminhar pela pista na rotatÃ³ria com alto fluxo de caminhÃµes

05 março 2026 - 09h51Sarah Chaves

Pedestres que passam pela rotatória no encontro da Avenida Guaicurus com a Rua José Carlos Silva de Almeida, no Jardim Centenário em Campo Grande, reclamam das condições da calçada após um serviço de poda realizado pela Prefeitura. De acordo com o servidor Danilo Ribeiro, a manutenção teria sido feita apenas nas bordas do meio-fio, deixando a calçada tomada pelo mato.

Segundo ele, a situação dificulta a circulação de quem precisa caminhar pelo local, obrigando pedestres a utilizarem a pista de veículos. O ponto fica em frente ao posto da rede Faleiros e próximo a um ponto de ônibus, o que aumenta o fluxo de pessoas na região.

“É impossível transitar pela calçada de tanto mato. Quem passa por ali precisa andar pela rua e se arriscar no meio dos carros”, relatou Danilo, que afirma passar pelo local diariamente.

O JD1 entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande sobre a manutenção local e aguarda retorno.

