Policiais Militares participam de aniversário de criança que admira o trabalho dos policiais

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar, no último sábado (21), realizaram o sonho de mais uma criança em Três Lagoas - distante cerca de 338 km de Campo Grande. O pequeno Pedro Lucca, recebeu a visita de uma guarnição de serviço da radiopatrulha, composta pelo SGT PM Alves e o CB PM Guedes. Segundo a mãe do menino, "meu filho ficou radiante e muito comovido com a presença dos policiais em seu aniversário".

Sem esconder a emoção, o aniversariante fez muitas fotos com os policiais e demostrou sua sincera admiração pela Polícia Militar.

Segundo o Comandante do 2º BPM Tenente Coronel Ênio, “ações como essas são muito importantes, ainda mais na sociedade em que vivemos que às vezes esquece grandes valores como o respeito e a admiração. É emocionante saber que uma criança confia no trabalho da Polícia Militar e estamos aqui para proteger a sociedade".

Em nota, a corporação declarou que, "os policiais militares do 2° BPM desejam ao grande Pedro Lucca um “Feliz Aniversário” e o nosso “Muito Obrigado” pela sincera e singela admiração!"

Deixe seu Comentário

Leia Também