PraÃ§a Ary Coelho recebe aÃ§Ã£o com exames gratuitos no Dia Mundial do Rim na Capital

MobilizaÃ§Ã£o nesta quinta-feira oferece testes de glicemia, pressÃ£o arterial, avaliaÃ§Ã£o renal e orientaÃ§Ãµes de saÃºde Ã  populaÃ§Ã£o

10 marÃ§o 2026 - 15h11Taynara Menezes
Para ser atendido, é necessário apresentar CPF, documento pessoal e telefone para contatoPara ser atendido, Ã© necessÃ¡rio apresentar CPF, documento pessoal e telefone para contato   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o)

Campo Grande recebe nesta quinta-feira (12), na Praça Ary Coelho, uma ação especial em alusão ao Dia Mundial do Rim 2026. A mobilização acontece das 8h às 15h e oferecerá exames gratuitos e orientações de saúde à população.

A iniciativa é promovida pela Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul (AbrecMS), com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), e integra a campanha nacional coordenada por entidades da área de nefrologia e associações de pacientes renais.

Durante o evento, a população poderá realizar aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação de IMC, teste de creatinina para análise da função renal e exame de retinopatia para hipertensos e diabéticos, além de receber orientações sobre prevenção da Doença Renal Crônica e hábitos saudáveis.

Para ser atendido, é necessário apresentar CPF, documento pessoal e telefone para contato.

A Doença Renal Crônica é considerada silenciosa e pode evoluir sem sintomas nas fases iniciais. A campanha busca alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento da saúde.

Serviço

Evento: Dia Mundial do Rim 2026 
Data: 12 de março de 2026 (quinta-feira)
Horário: 8h às 15h
Local: Praça Ary Coelho – Campo Grande/MS
Atendimentos gratuitos: glicemia, pressão arterial, IMC, creatinina e teste de retinopatia para hipertensos e diabéticos.
Orientações: prevenção da Doença Renal Crônica, hábitos saudáveis e alimentação.

