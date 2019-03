Prazo para aderir ao Refis termina nesta segunda-feira

Da Redação com Assessoria

O prazo para aderir ao Recuperação de Créditos Fiscais (Refis) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), termina nesta segunda-feira (11). Os interessados devem procurar a Agência Fazendária (Agenfa) mais próxima e realizar o procedimento.

A modalidade de parcelamento dos débitos possibilita descontos de até 60% nos juros e multas. Os descontos para o parcelamento são vantajosos, inclusive, para quem é micro ou pequeno empresário.

A presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado, Iara Sônia Marchioretto, destaca que sem a certidão negativa de débitos o empresário não consegue captar recursos junto a instituições financeiras e nem pode participar de licitações de órgãos públicos.

Opções de pagamento

As opções de pagamento aplicam-se aos valores devidos de ICMS ou que tenham sido objeto de declaração prestada nos termos do Simples Nacional e cuja cobrança, por decorrência de convênio celebrado com a União, tenha sido transferida para o estado; ou ainda relativos a penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias referentes ao ICMS.

