Prefeitura interdita embarque e desembarque interestadual de empresa de ônibus

A Prefeitura Municipal de Campo Grande interditou na tarde de sexta-feira (15), um ponto clandestino que servia como embarque e desembarque interestadual de passageiros. Um Decreto Municipal, publicado no último dia 28 de abril, determinou que ficasse proibido a circulação e o ingresso, na capital, de veículos de transporte coletivo interestadual, público e privado, de passageiros.

A fiscalização foi feita pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal (GCM). O local interditado pelos órgãos, fica na BR 163, saída para São Paulo. O local, também foi notificado por exercer atividades diversas do que está autorizado no seu Alvará de Localização e por estar funcionando além do horário permitido.

De acordo com a fiscalização da Semadur, mais de 12 denúncias chegaram até a Prefeitura. Ao chegar ao local os fiscais encontraram passageiros à espera dos ônibus e diversos veículos de aplicativos que estariam levando os passageiros para embarque, devido o local ser distante do centro de Campo Grande por aproximadamente 30 quilômetros.

O estabelecimento irregular foi lacrado e persistindo a desobediência a Lei, o local poderá ser totalmente interditado. Ainda conforme o órgão, o fechamento da rodoviária e a proibição da circulação de ônibus de transporte de passageiros em Campo Grande é uma medida necessária para restringir a circulação de pessoas de outros estados, principalmente, de São Paulo e do Rio Janeiro, os principais epicentros no Brasil da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

