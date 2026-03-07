Menu
Cidade

Prefeitura oficializa grupo de trabalho para investigar concessÃ£o do transporte

A comissÃ£o formada por sete servidores terÃ¡ 60 dias para apurar possÃ­veis descumprimentos contratuais

07 marÃ§o 2026 - 09h13Sarah Chaves    atualizado em 07/03/2026 Ã s 09h17
Ônibus em Campo GrandeÃ”nibus em Campo Grande   (Foto: JÃ´natas Bis/JD1)

A Prefeitura de Campo Grande oficializou, em edição extra do Diário Oficial publicada na sexta-feira (7), a criação de um grupo de trabalho responsável por conduzir o procedimento administrativo preliminar que irá apurar possíveis irregularidades no contrato de concessão do transporte coletivo operado pelo Consórcio Guaicurus.

A medida atende a uma decisão judicial que determinou ao município a abertura de procedimento administrativo antes de qualquer eventual decreto de intervenção no contrato de concessão.

De acordo com o decreto, a comissão especial será responsável por investigar possíveis descumprimentos contratuais por parte da concessionária, além de reunir informações que possam subsidiar uma eventual intervenção na concessão do serviço.

O grupo de trabalho será presidido por Cecília Saad Cruz Rizkallah e terá como membros os servidores Paulo da Silva, Alexandre Souza Moreira, Luciano Assis Silva, Andrea Alves Ferreira Rocha, Arthur Leonardo dos Santos Araújo e Edmir Fonseca Rodrigues.

Entre as atribuições da comissão estão a instrução do processo administrativo, a realização de diligências e oitivas necessárias, além da elaboração de um relatório conclusivo sobre a situação do contrato de concessão.

O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 60 dias, período em que a comissão deverá apresentar um relatório final com a avaliação das possíveis irregularidades e, se for o caso, sugerir a abertura formal do processo de intervenção.

A abertura do procedimento ocorre após decisão do juiz Eduardo Lacerda Trevisan, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, que determinou que o município instaurasse um processo administrativo prévio para apurar o cumprimento das obrigações contratuais do Consórcio Guaicurus na operação do transporte público da cidade.

