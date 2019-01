Prefeitura realiza plantão para pagamento à vista do IPTU hoje

Da Redação com Assessoria

A Prefeitura de Campo Grande realiza atendimento especial nesta quinta-feira (10), último dia para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano com 20% de desconto. O movimento na Central do IPTU é intenso, mas a Prefeitura tem 70 funcionários para melhor atender a população.

Nesta quarta-feira (9), mais de 2,2 mil pessoas passaram pela Central do IPTU e o número de contribuintes deve aumentar neste último dia.

“Neste último dia de plantão especial aqui na Central da Prefeitura, o atendimento será o dia todo, e nem um contribuinte deixará de ser atendido. Hoje nós vamos atender até ás 16 horas e a partir desse horário os contribuintes receberão senhas e ninguém ficará sem ser atendido”, frisa o secretário de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto

De posse do carnê, o contribuinte poderá pagar o IPTU em qualquer agência bancária conveniada. Ele também pode conseguir a segunda via no site: www.campogrande.ms.gov.br.

Para o pagamento à vista até o dia 10 de fevereiro, o desconto será de 10%. Quem optar por pagar parcelado, terá 5% de desconto, desde que a parcela seja quitada até a data de vencimento. No caso do parcelamento, o valor mínimo precisa ser de R$ 50, conforme demonstrativo abaixo:

Parcelamentos:

Parcela única Até R$ 50,00

Duas parcelas Acima de R$ 50,00 até R$ 100,00

Três parcelas Acima de R$ 100,00 até R$ 150,00

Quatro parcelas Acima de R$ 150,00 até R$ 200,00

Cinco parcelas Acima de R$ 200,00 até R$ 250,00

Seis parcelas Acima de R$ 250,00 até R$ 300,00

Sete parcelas Acima de R$ 300,00 até R$ 350,00

Oito parcelas Acima de R$ 350,00 até R$ 450,00

Nove parcelas Acima de R$ 450,00 até R$ 500,00

Dez parcelas Acima R$ 500,00

Deixe seu Comentário

Leia Também