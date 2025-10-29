Menu
Prefeitura vai gastar R$ 7,2 milhões para construir o Parque Cachoeiras do Céuzinho

A empresa Gimenez Engenharia Ltda foi declarada vencedora do certame; a Pedra Fundamental da obra foi lançada em 2023

29 outubro 2025 - 12h54Vinícius Santos
A prefeitura de Campo Grande finalizou a licitação para a contratação de empresa especializada responsável pela execução do Parque Turístico Municipal Cachoeiras do Céuzinho. O custo das obras será de R$ 7.295.079,81 (sete milhões, duzentos e noventa e cinco mil, setenta e nove reais e oitenta e um centavos).

A vencedora da Concorrência Eletrônica n.º 006/2025 foi a Gimenez Engenharia Ltda, que apresentou o melhor lance. O valor representa um deságio de 15,60% em relação ao valor inicialmente previsto pela prefeitura, de R$ 8.643.966,02, resultando em uma economia de R$ 1.348.886,21.

O Termo de Adjudicação e Homologação já foi publicado na edição desta quarta-feira (29) do Diário Oficial, abrindo caminho para a formalização do contrato entre a administração e a empresa vencedora.

Segundo os dados do certame licitatório, a empresa será responsável pela execução de um complexo turístico completo, que incluirá receptivos, quiosques, redários, playgrounds, museus, restaurante, apoio para trilhas e toda a infraestrutura aliada à preservação ambiental.

O encerramento da licitação ocorre 26 meses após o lançamento da Pedra Fundamental do Parque, ocorrido em 28 de agosto de 2023. Ainda não foi informado quando o contrato será formalizado nem quando as obras terão início.

