Projeto de corredor exclusivo de ônibus na Rui Barbosa está quase pronto

A Prefeitura de Campo Grande está preparando a licitação da segunda etapa do Corredor Norte na avenida Calógeras, que será recapeada em toda sua extensão.

O correodor liga o Centro da cidade, a partir do cruzamento com a Avenida Afonso Pena, aos terminais General Osório e Nova Bahia.

Ainda de acordo com a assessoria, esta quase pronto o projeto do corredor exclusivo de ônibus na Rui Barbosa, entre as avenidas Fernando Correia da Costa e a Avenida Mato Grosso.

Serão investidos R$ 30 milhões no recapeamento da rua, que começa perto da Universidade Federal onde tem o nome de Montese e termina na confluência com a Avenida Rachid Neder.

A primeira etapa do Corredor Norte, na rua Bahia, já está recapeada. Está sendo feito um trecho de 146 metros de drenagem de uma rua transversal, a Eduardo Santos Pereira, para captar a enxurrada da Rio Grande do Sul, que vai escoar pela tubulação implantada na Rua Bahia, para onde estão planejadas 4 estações de pré-embarque, além de nova sinalização.

Os corredores de transporte estão previstos no plano municipal de mobilidade urbana, em vigor desde 2015. São 69 quilômetros de pistas exclusivas para os ônibus trafegarem entre os terminais Guiacurus, Morenão (região Sul da cidade ), General Osório e Nova Bahia (região Norte) ,passando pelo Centro da cidade . O Corredor Sudoeste liga os terminais Aero Rancho e Bandeirantes ao Centro da cidade.

Segundo os técnicos da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, com as pistas exclusivas , os ônibus deixam de disputar espaço no trânsito com os demais veículos. Com isso, a expectativa é aumentar em até 62% a velocidade média( de 16 para 25 km/h) dos coletivos.

O resultado será tempo de espera menor para o usuário, sem necessidade de aumentar a frota, o que encarece o custo final da tarifa.

