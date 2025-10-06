Promotor cobra prefeitura para garantir comida a pacientes e acompanhantes nas UPAs

Com a Secretaria Municipal de Saúde Pública (SESAU) sem um chefe definido – seja secretário ou secretária – em Campo Grande, o promotor de Justiça Marcos Roberto Dietz segue cobrando que a prefeitura forneça alimentação a pacientes e acompanhantes nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) da Capital.

A investigação da promotoria tramita desde setembro de 2024 e foi motivada por denúncias e constatações de que pacientes estavam permanecendo por vários dias nessas unidades sem acesso à alimentação.

Em ofício encaminhado a Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli, coordenadora do Comitê Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, o promotor solicita informações detalhadas sobre o fornecimento de refeições aos pacientes e acompanhantes internados em UPAs e CRSs, incluindo:

- Se há previsão de data para deflagração do processo licitatório para o fornecimento de refeições, com envio de cronograma atualizado do trâmite administrativo (Processo nº 001128/2025-57), visando a contratação permanente do serviço;

Se há previsão de data para deflagração do processo licitatório para o fornecimento de refeições, com envio de cronograma atualizado do trâmite administrativo (Processo nº 001128/2025-57), visando a contratação permanente do serviço; - Qual a média de pacientes, mês a mês, que estão sendo atendidos com fornecimento de alimentação, em cada uma das UPAs e CRSs (identificando por unidade);

Qual a média de pacientes, mês a mês, que estão sendo atendidos com fornecimento de alimentação, em cada uma das UPAs e CRSs (identificando por unidade); - Qual a média de acompanhantes, mês a mês, que estão sendo atendidos com fornecimento de alimentação, em cada uma das UPAs e CRSs (identificando por unidade);

Qual a média de acompanhantes, mês a mês, que estão sendo atendidos com fornecimento de alimentação, em cada uma das UPAs e CRSs (identificando por unidade); - Se é realizada comunicação prévia aos pacientes e/ou acompanhantes a respeito da possibilidade de receberem alimentação e de que maneira é feita essa interlocução;

Se é realizada comunicação prévia aos pacientes e/ou acompanhantes a respeito da possibilidade de receberem alimentação e de que maneira é feita essa interlocução; - Quais soluções emergenciais estão sendo analisadas para evitar a descontinuidade do serviço, visto que a vistoria in loco do MPMS constatou que parte dos acompanhantes não estaria recebendo as refeições devidas, em desacordo com o compromisso previamente assumido pela Secretaria Municipal de Saúde.

O processo segue em andamento na 76ª Promotoria de Justiça de Campo Grande. O ofício já foi recebido pela SESAU, entretanto, até o momento, não houve resposta ao MPMS.

Outro Lado – O JD1 Notícias encaminhou à prefeitura de Campo Grande pedido de informações sobre a situação e aguarda retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Saúde Ministério Público investiga falta de alimentação em UPAs e CRSs de Campo Grande

Reportar Erro

Saiba Mais Saúde Ministério Público investiga falta de alimentação em UPAs e CRSs de Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também