Menu
Menu Busca segunda, 06 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Promotor cobra prefeitura para garantir comida a pacientes e acompanhantes nas UPAs

A vistoria da promotoria constatou o não fornecimento de alimentação e exige a regularização da situação

06 outubro 2025 - 11h51Vinícius Santos
UPA Leblon, em Campo GrandeUPA Leblon, em Campo Grande   (Reprodução/Google Maps)

Com a Secretaria Municipal de Saúde Pública (SESAU) sem um chefe definido – seja secretário ou secretária – em Campo Grande, o promotor de Justiça Marcos Roberto Dietz segue cobrando que a prefeitura forneça alimentação a pacientes e acompanhantes nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) da Capital.

A investigação da promotoria tramita desde setembro de 2024 e foi motivada por denúncias e constatações de que pacientes estavam permanecendo por vários dias nessas unidades sem acesso à alimentação.

Em ofício encaminhado a Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli, coordenadora do Comitê Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, o promotor solicita informações detalhadas sobre o fornecimento de refeições aos pacientes e acompanhantes internados em UPAs e CRSs, incluindo:

  • - Se há previsão de data para deflagração do processo licitatório para o fornecimento de refeições, com envio de cronograma atualizado do trâmite administrativo (Processo nº 001128/2025-57), visando a contratação permanente do serviço;
  • - Qual a média de pacientes, mês a mês, que estão sendo atendidos com fornecimento de alimentação, em cada uma das UPAs e CRSs (identificando por unidade);
  • - Qual a média de acompanhantes, mês a mês, que estão sendo atendidos com fornecimento de alimentação, em cada uma das UPAs e CRSs (identificando por unidade);
  • - Se é realizada comunicação prévia aos pacientes e/ou acompanhantes a respeito da possibilidade de receberem alimentação e de que maneira é feita essa interlocução;
  • - Quais soluções emergenciais estão sendo analisadas para evitar a descontinuidade do serviço, visto que a vistoria in loco do MPMS constatou que parte dos acompanhantes não estaria recebendo as refeições devidas, em desacordo com o compromisso previamente assumido pela Secretaria Municipal de Saúde.

O processo segue em andamento na 76ª Promotoria de Justiça de Campo Grande. O ofício já foi recebido pela SESAU, entretanto, até o momento, não houve resposta ao MPMS.

Outro Lado – O JD1 Notícias encaminhou à prefeitura de Campo Grande pedido de informações sobre a situação e aguarda retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Maikon da Silva está sentado na calçada quando é surpreendido pelo carro -
Justiça
Justiça anula absolvição de mulher que matou o padrasto para proteger a mãe
Câmara Municipal de Campo Grande
Cidade
Relatório final aponta tributação indevida e ITBI descolado da realidade em CG
Foto: Ceasa
Cidade
Jaraguari se destaca com cultivo pioneiro de mirtilo em MS
Foto: Ilustrativa -
Saúde
MPMS exige controle rigoroso em bares e supermercados para prevenir intoxicação por metanol
Portaria Hospital Regional -
Justiça
Empresários e servidores são condenados por fraude em licitações do Hospital Regional
Foto: Airton Benites/PMC
Cidade
Corumbá decreta situação de emergência em razão das secas e queimadas no Pantanal
Por matar o amigo da ex, homem pega 18 anos de prisão em Campo Grande
Cidade
Por matar o amigo da ex, homem pega 18 anos de prisão em Campo Grande
O debate também abordou temas como segurança, moradia e incentivo ao comércio
Cidade
Comissão Especial da Câmara Municipal de CG vai monitorar revitalização do Centro
Foto: Divulgação
Cidade
Uma partida ou um pet misterioso? Comercial leva campanha de adoção ao gramado
Foto: Divulgação/ GCM
Cidade
Primeira noite da Operação Metanol não encontra irregularidades na Capital

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia Civil apura o caso
Polícia
AGORA: Homem surta e morre ao ser 'contido' em casa do Aero Rancho