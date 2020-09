Quarta-feira prazo final para quitação de licenciamento para placas final 9

Brenda Assis, com informações do Portal do Gorverno de Mato Grosso do Sul

Proprietários de veículos com placas final 9 têm até esta quarta-feira (30), para quitar o licenciamento de seu veículo. Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com uma frota de 1.671.081 veículos, destes, 164.791 veículos possuem esse final de placa e até o momento apenas 45.387 estão com a situação em dia.

Os contribuintes que estão com os seus endereços atualizados recebem as guias de pagamento em casa e ao pagarem, automaticamente, recebem o documento no mesmo local. Também é possível emitir a guia pelo site do Departamento, pagá-la por meio de aplicativo bancário e imprimir o documento pelo Portal de Serviços- Meu Detran ou optar também por receber em seu endereço.

Por meio do Novo Portal de Serviços – Meu Detran, é possível realizar também a comunicação de venda de veículos, renovação de habilitação, entre outros serviços.

Além das facilidades oferecidas para a quitação das obrigações, através do aplicativo Meu Detran, o órgão ainda oferece a oportunidade de quitar os débitos de veículos por meio do cartão de crédito em até 12 vezes.

