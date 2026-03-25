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Queda de ponte leva MP a exigir medidas para transporte escolar em MS

Denúncias apontam atoleiros e demora no transporte de alunos

25 março 2026 - 15h23Vinicius Costa
Ônibus enfrenta dificuldades no transporte de alunosÔnibus enfrenta dificuldades no transporte de alunos   (Divulgação/MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul  instaurou procedimento para cobrar medidas emergenciais após a queda de uma ponte sobre o Rio do Peixe, na MS-080, em Rio Negro, que comprometeu o tráfego e o transporte escolar na região.

A ação foi motivada por denúncias recebidas pela Promotoria de Justiça, que apontam dificuldades enfrentadas por moradores e estudantes obrigados a utilizar rotas alternativas em condições precárias. Relatos indicam atoleiros frequentes, demora no deslocamento e riscos à segurança de quem depende da via.

Com a interdição da rodovia, o fluxo passou a ser desviado para estradas vicinais, que não suportam o volume de veículos. Há registros de ônibus escolares atolados e estudantes aguardando por longos períodos, o que levou o MP a intensificar a fiscalização.

Diante do cenário, o MPMS requisitou informações ao governo do Estado, por meio da Agesul, sobre providências emergenciais, possibilidade de instalação de estrutura provisória e cronograma para reconstrução da ponte. Também foram solicitadas medidas para garantir segurança viária no desvio.

Ao município de Rio Negro, o órgão cobrou ações para manutenção das estradas alternativas e a garantia da continuidade do transporte escolar com segurança. O acompanhamento será mantido até que soluções definitivas sejam apresentadas.

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