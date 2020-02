Rotatória da Rachid com Ernesto está interditada

Joilson Francelino, com informações da assessoria

A rotatória do cruzamento entre as avenidas Rachid Neder e Ernesto Geisel ficará interditada por meia pista nesta sexta-feira (21) para a execução dos serviços de limpeza e recuperação do asfalto.

De acordo com os engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços (Sisep), a expectativa é que o local seja liberado até o final da tarde desta sexta-feira.

Opções viárias:

As opções viárias para quem segue no sentido bairro/centro, ir pela alça de acesso ao viaduto e seguir pela Avenida Mascarenhas de Moraes.

A opção viária para quem vai do centro sentido bairro, no sentido à rotatória da avenida Euler de Azevedo, seguir pela rua Dolor de Andrade. Quem estiver na Rachid Neder deve entrar na rua 14 de Julho.

