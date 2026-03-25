Rede municipal de ensino convoca auxiliares de manutenção e merendeiros na Capital

Foram publicados nesta quarta-feira (25) novos editais de convocação de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para contratação temporária. Ao todo, 130 profissionais foram chamados para atender à demanda da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de preencher vagas remanescentes e recompor vacâncias.

Do total, 54 convocados são para o cargo de auxiliar de manutenção, conforme o Edital nº 12/2025-19, incluindo candidatos da ampla concorrência e também da lista de cotas raciais. Já o Edital nº 01/2025-31 prevê a convocação de 76 candidatos para a função de merendeiro, igualmente contemplando cotistas.

Os convocados devem comparecer no dia 27 de março de 2026, às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Vila Margarida. No local, serão repassadas orientações sobre a documentação necessária para dar continuidade ao processo e efetivar a contratação temporária.

O comparecimento é obrigatório, e a ausência pode resultar em desclassificação. A convocação segue o cronograma previsto nos editais e atende à necessidade de manter os serviços essenciais nas unidades escolares da Capital.

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