Menu
Menu Busca terça, 28 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Refis 2025 começa em 5 de novembro em Campo Grande com descontos de até 80%

Programa de Regularização Fiscal permite quitação de débitos tributários e não tributários à vista ou parcelado até 12 de dezembro

28 outubro 2025 - 15h06Carla Andréa
Refis 2025Refis 2025   (Foto: Reprodução )

A partir do dia 5 de novembro de 2025, os contribuintes de Campo Grande poderão aderir ao Refis 2025, programa de regularização fiscal instituído pela Lei Complementar nº 550, sancionada em 27 de outubro.

A medida, publicada no Diogrande nº 8.103 desta terça-feira (28), oferece condições especiais para a quitação de débitos tributários e não tributários com o Município.

O programa vai até 12 de dezembro e permite o pagamento das dívidas com descontos de até 80% sobre juros e multas, tanto à vista quanto em parcelas.

Condições e benefícios

O Refis 2025 contempla débitos constituídos até 10 de novembro de 2025, estejam ou não inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não. Entre os principais benefícios estão:

  • Pagamento à vista: desconto de 80% sobre juros e multas;
  • Parcelamento: até 60 vezes para débitos econômicos e até 18 parcelas para débitos imobiliários, com redução de até 60% nos acréscimos;
  • Descontos adicionais: para contribuintes que regularizarem parcelas vencidas de parcelamentos em andamento;
  • Multas administrativas: desconto de 80% no pagamento à vista.

A adesão pode ser feita online, pelo site refis.campogrande.ms.gov.br, ou nos canais de atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda (Sefin).

Transação Fiscal para grandes débitos

A lei também institui a Transação Fiscal, destinada a contribuintes com débitos iguais ou superiores a R$ 150 mil, permitindo parcelamentos de até 120 vezes, mediante análise da Câmara de Conciliação Fiscal (CCF).

Essa modalidade considera a capacidade de pagamento do contribuinte e o interesse público, oferecendo soluções flexíveis para a recuperação de créditos municipais.

Modernização e incentivo à adimplência

Segundo a Sefin, o Refis 2025 reforça a modernização da administração tributária, estimula a manutenção das obrigações em dia e garante mais recursos para áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

A secretária municipal de Fazenda destacou que o programa oferece atendimento digital rápido e seguro aos contribuintes.

Serviço:

Período de adesão: 05/11/2025 a 12/12/2025

Site: refis.campogrande.ms.gov.br

Atendimento presencial: sede do CAC, Rua Marechal Rondon, 2.655

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Campo Grande terá operação especial de transporte coletivo no feriado de Finados; confira
Cidade
Campo Grande terá operação especial de transporte coletivo no feriado de Finados; confira
Radar na Avenida Afonso Pena -
Cidade
Novos radares começam a operar em Campo Grande a partir de 1º de novembro
Criança recebe atendimento -
Saúde
Ação inédita atende alunos com dificuldades de visão no São Julião
Doação de sangue é ato de solidariedade no Dia do Servidor Público
Cidade
Servidores se mobilizam para doar sangue em Campo Grande no 'Dia do Servidor Público'
Escorpião foi recolhido pelos pais da criança
Cidade
Criança é levada ao hospital após ser picada por escorpião em Chapadão do Sul
Imagem de dinheiro
Cidade
Governo antecipa salário de outubro em homenagem ao Dia do Servidor Público
Halloween do Ponto
Cidade
Bar na Esplanada Ferroviária terá noites de Halloween inspiradas em lendas urbanas
Campo Grande cria lei que obriga cursos de desengasgo para pais e cuidadores
Cidade
Campo Grande cria lei que obriga cursos de desengasgo para pais e cuidadores
Fórum de Campo Grande
Justiça
Piscineiro difamado em rede social tem direito a indenização, decide Justiça da Capital
Profissionais da medicina em protesto -
Saúde
Sem salário há cinco meses, médicos protestam na Santa Casa de Campo Grande

Mais Lidas

Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer