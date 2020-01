Revoltados, acadêmicos da Estácio criticam universidade

Saiba Mais Geral Emha oferece estágio remunerado para acadêmicos

Os acadêmicos dos cursos da faculdade Estácio de Sá em Campo Grande estão revoltados com a instituição, pois, segundo eles, em menos de uma semana para o início das aulas não existe uma grade definida, estão faltando professores, além do descaso da coordenação com os alunos. Com essa situação, as turmas estão organizando uma manifestação para a próxima segunda-feira (3), para acabar com as práticas abusivas da faculdade que demitem os docentes e não repõe o efetivo.

Segundo relatos dos alunos, todo começo de semestre a faculdade se torna um caos devido às grades com problemas, falta de profissionais de ensino e dificuldade de fechar turmas. Ainda segundo eles, essa situação já ocorre há dois anos, eles entram de férias e profissionais são demitidos, isso causa revolta. A demissão em excesso prejudica a formação e o andamento dos estudantes, principalmente daqueles que estão em seu último ano.

Anderson Clayton Tsalikis, 39 anos, cursa enfermagem no polo da TV Morena, o aluno lembra que professores qualificados foram substituídos por especialistas e não doutores. ‘’Teve muitos formandos que foram pegos de surpresa, porque estavam preparando o TCC e seu professor, que era seu orientador, foi mandado embora, precisamos de profissionais capacitados’’, comentou.

Isabela Yule de Figueiredo, líder de sala do 8º semestre do curso de direito, polo Centro – Fernando Corrêa da Costa denuncia a troca de professores entre outras mudanças. ‘’Há mais de um ano começaram as mudanças no quadro de professores, quais sejam demissões e mudança na gestão da coordenação de turma da nossa turma’’, afirmou.

A líder ainda disse que, no semestre passado não houve a abertura do sistema, portanto não teve aula de matérias primordiais para o andamento do curso. ‘’A instituição é irredutível, é quase impossível conversar com a coordenação e quando isso acontece, a má vontade é tamanha. O quadro de horário disponibilizado a nos, do 8º e 9º semestre. Tem muito horário vago na grade, não entendo a negativa em abrir nossa turma’’, finalizou.

Os estudantes do curso de fisioterapia também reclamaram da falta de organização da Estácio. Em grupos de WhatsApp, alguns dizem que estariam se formando este ano, porém a instituição não abriu a grade de Órtese e Prótese, o que impede a conclusão daqueles que estão no último semestre do curso.

Justificativa da Estácio de Sá

‘’A instituição informa que os desligamentos realizados em dezembro de 2019 fazem parte de um processo natural para qualquer instituição de ensino que periodicamente avalia a sua base de docentes, adequando-a as necessidades do mercado, demandas de cursos e às particularidades das praças em que atua. A norma coletiva da categoria prevê que eventuais movimentações de professores só ocorram em janela muito restrita, o que faz com que o volume de desligamentos fique concentrado em curto espaço de tempo. Além de atuar em total conformidade com as normas do órgão regulador e com a legislação em vigor, a Estácio reafirma seu compromisso em manter a qualidade de ensino que conquistou com muito trabalho ao longo dos últimos anos.

Sobre a metodologia e distribuição da carga horária das disciplinas online, a faculdade esclarece que ela está de acordo com as diretrizes do MEC. Independentemente da diretriz deste órgão regulador, a instituição tem uma preocupação permanente com a qualidade de suas entregas pedagógicas e, por isso, está o tempo todo pensando em novas ferramentas e metodologias que melhorem a experiência de aprendizagem dos alunos. É importante destacar que o ensino a distância da instituição recebeu excelentes avaliações do MEC, se caracteriza por respeitar a velocidade e a capacidade de aprendizagem de cada estudante e conta com vantagens adicionais para o aluno e para a sua formação.

Em relação aos outros assuntos acadêmicos, a direção e a coordenação da faculdade estão à disposição para auxiliar no esclarecimento de dúvidas e necessidades de cada estudante. Por fim, a instituição ressalta que não haverá prejuízo acadêmico para os alunos. ’’

