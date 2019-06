Sábado tem festa junina solidária no shopping Campo Grande

Com todos os ingredientes tradicionais de uma boa comemoração caipira, o Shopping Campo Grande realiza, pelo segundo ano consecutivo, uma grande Festa Junina, que conta com a participação de várias escolas da capital, desfile pet, entre outras atrações. As atividades acontecem desde o último dia 13 e seguem até o dia 16 de junho na Praça Central do estabelecimento.

No sábado (15), às 14h, haverá apresentação de dança da Associação Juliano Varela, e das 14h30 até 16h30 estarão em cena os alunos do Colégio Materna. Em seguida, das 17h às 19h, bandas locais animam o público, com repertório recheado de canções já conhecidas para embalar ainda mais o clima junino do arraial. E no domingo (16), as turmas da Colégio Criatividade se apresentam das 14h às 16h.

Durante todos os dias de evento, o shopping realizará uma campanha de doação de roupas de frio e sapatos, que serão entregues posteriormente aos alunos da Associação Juliano Varela. Quem visitar o arraial poderá se deliciar com as barracas de comidas típicas do Amor aos Pedaços, Bob’s, MrCheney, Nutty Bavarian e Cinemark. Haverá, ainda, um espaço de beleza em parceria com O Boticário, para maquiagens temáticas.

Para o superintendente do Shopping, Rodolfo Alves, a Festa Junina está entre as maiores comemorações populares do País e trazer isso ao público que frequenta o local representa um resgate das raízes brasileiras. “Aproveitamos também esse momento para estimular a solidariedade, convidando todos a fazerem as doações de agasalhos e se divertirem com conforto e segurança”, reitera.

Desfile Pet Caipira - Os animais de estimação também terão espaço nas comemorações e poderão participar de um desfile, vestidos à caráter, que será realizado no domingo (16), das 17h às 19h. As três melhores fantasias serão premiadas com cestas de produtos do Pet Center Petz. Os interessados em participar devem se inscrever no SAC do Shopping Campo Grande, ou diretamente na Praça Central, no dia do evento, até às 16h30. O valor da inscrição será 1kg de ração, que será doado para a ONG Abrigo dos Bichos.

Serviço:

2ª Festa Junina do Shopping Campo Grande

Data: 13/06 a 16/06

Horário: das 14h às 19h

Local: Praça Central.

