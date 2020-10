Sabia o que abre e fecha no feriado de Finados

Na segunda-feira (02) feriado de Finados, as empresas do comércio varejista e atacadista não abrirão. Por força da Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG), Fecomércio MS, e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande.

O Detran, Pátio Central, Fácil, Hemosul, Lotéricas, Correios e Bancos, também estarão fechados durante o feriado e retornam as atividades normalmente na terça-feira (03).

Todas as unidades de saúde, Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento e Centros Regionais de Saúde que funcionam 24 horas funcionarão normalmente. As praças de alimentação dos três shoppings da cidade devem funcionar normalmente das 11h as 21h.

A Feira Central não abre nas segundas-feiras e o Mercadão Municipal abrirá às 6h30 e fechará às 12h .

Interior – A abertura do comércio no interior de MS está condicionado ao acordo com cada sindicato local. O acesso à Convenção Coletiva de Trabalho pode ser conferido aqui.

Deixe seu Comentário

Leia Também