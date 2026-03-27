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Salete assume presidÃªncia nacional das defensorias e marca feito histÃ³rico para MS

Corregedora da Defensoria PÃºblica passa a liderar colegiado que integra o sistema no paÃ­s

27 marÃ§o 2026 - 09h23Sarah Chaves    atualizado em 27/03/2026 Ã s 09h25

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul alcançou um marco inédito nesta quinta-feira (26). A corregedora-geral Salete Fátima do Nascimento tomou posse como presidenta do Conselho Nacional das Corregedoras-Gerais e Corregedores-Gerais das Defensorias Públicas (CNCG), tornando-se a primeira representante do estado a assumir o comando do colegiado nacional.

A cerimônia foi realizada no Hotel Hilton Copacabana, no Rio de Janeiro, e reuniu autoridades de todo o país. A posse coloca Mato Grosso do Sul em posição de destaque na articulação e no fortalecimento das corregedorias das defensorias públicas brasileiras.

Eleita ainda em novembro de 2025, durante reunião do conselho, Salete assume a presidência para o biênio 2026/2027 com a missão de ampliar a integração entre os estados e aprimorar os serviços prestados à população.

“Assumo hoje a presidência desse conselho com o coração cheio de memórias e o espírito renovado pelo dever cumprido. Minha história com este colegiado é de longa data e de muita dedicação”, afirmou.

Durante o discurso, ela destacou que o papel das corregedorias vai além da fiscalização e deve contribuir para a evolução institucional. Também reforçou o compromisso com mais eficiência, transparência e troca de boas práticas entre as defensorias.

Com mais de 30 anos de atuação na Defensoria Pública, iniciada em 1991, Salete construiu uma trajetória marcada pela defesa de direitos e pela atuação em diversas comarcas. Agora, leva essa experiência para o cenário nacional, consolidando um feito histórico para Mato Grosso do Sul.

A nova gestão do CNCG conta ainda com representantes de outros estados e terá como foco o fortalecimento institucional e a garantia de acesso à justiça em todo o país.

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