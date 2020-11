Secretaria de Administração fará leilão de terrenos na capital

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) realizará um leilão de cinco lotes de terrenos em Campo Grande que são de propriedade do Governo do Estado .

Os lotes estão localizados nos bairros Nova Lima, Distrito de Anhanduí, Jardim Carioca, Vila Progresso e Santa Maria. Entre os lances, o de menor avaliação é de R$ 19 mil e refere-se ao lote 02, contendo um terreno de 675m² no Distrito de Anhanduí. Já o de maior valor, de R$ 150 mil é referente ao lote 04, contendo um terreno de 432m² na Vila Progresso. Está sendo ofertado também o Sítio Santa Maria, localizado na região do aeródromo Santa Maria, com 25 mil metros quadros, com lance inicial de R$ 140 mil.

A abertura da sessão será no dia 2 de dezembro de 2020, às 9h , e acontecerá de forma eletrônica no site www.leiloesonlinems.com.br , pela qual poderão ser oferecidos lances a partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do aviso de licitação no Diário Oficial do Estado.

Para conferir o edital completo, adendos e demais avisos, os interessados devem acessar o site da Central de Compras , menu “Editais de Licitação”. Além disso, a recomendação é para que os participantes consultem a inscrição municipal junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande..

