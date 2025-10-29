Seis pessoas são detidas na Operação Zero Gato por furto de energia na Capital

A Operação Zero Gato, deflagrada pela Policia Civil nesta quarta-feira (29), resultou na detenção de seis pessoas por suposto furto de energia elétrica, em Campo Grande. A ação foi coordenada pela 1ª Delegacia de Polícia da Capital (1ª DP-CG), com apoio da Polícia Científica e da concessionária Energisa.

Com o objetivo de combater furtos de energia elétrica e fraudes em medidores de consumo em imóveis residenciais e comerciais na região central de Campo Grande, a operação contou com três equipes policiais, uma equipe da perícia técnica e quinze equipes da empresa, responsáveis por vistorias e mapeamentos em diversos endereços da cidade.

Durante as fiscalizações, foram identificadas divergências nos registros de consumo de energia em alguns imóveis. Após diligências em campo, as suspeitas foram confirmadas, resultando na detenção de seis pessoas, que foram conduzidas à 1ª DP-CG e indiciadas por furto de energia elétrica.

O delegado titular da 1ª DP-CG, Danilo Mansur, explicou que o desvio de energia, conhecido popularmente como “gato”, pode configurar crime de furto ou estelionato, além de representar sérios riscos à segurança.

“Além de ser crime, o ‘gato’ pode causar acidentes graves, como incêndios e explosões, e é uma das principais causas de mortes relacionadas à energia elétrica no país”, destacou o delegado.

A representante de Relações Institucionais da Energisa, Denise Simões, ressaltou que as fiscalizações são constantes em todo o Estado, sempre com o apoio das forças de segurança.

“Toda semana estamos em algum ponto de Mato Grosso do Sul realizando ações rigorosas para reduzir o número de furtos. Essa prática traz prejuízos à rede elétrica, compromete a qualidade do fornecimento, aumenta o custo da energia para os demais consumidores e coloca vidas em risco”, afirmou.

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), as fraudes no consumo de energia no Brasil ultrapassam 31,5 mil gigawatts, volume suficiente para abastecer grande parte dos imóveis do Mato Grosso do Sul.

A Energisa reforça que qualquer pessoa pode denunciar suspeitas de furto de energia de forma anônima pelo telefone 0800 722 7272, com garantia total de sigilo. As investigações continuam para identificar outros pontos de irregularidade em Campo Grande.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também