Servidores se mobilizam para doar sangue em Campo Grande no 'Dia do Servidor Público'

Servidores estaduais se mobilizam para doar sangue nesta terça-feira, dia 28 de outubro, e aproveitam a data para, além de celebrar o 'Dia do Servidor Público', protagonizar mais um ato de solidariedade em Campo Grande.

A ação é organizada pela Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), que será ponto para a 16ª edição da campanha "Doe o Melhor de Você: Doe Vida".

A campanha leva a estrutura completa de coleta de sangue diretamente aos órgãos públicos, eliminando barreiras logísticas e incentivando a participação dos servidores. Macas, equipe técnica de saúde, lanche, brindes e todo o suporte operacional são oferecidos no local, garantindo conforto, segurança e acolhimento aos doadores voluntários.

Desde a sua criação, em dezembro de 2021, a mobilização já percorreu diversos órgãos da administração estadual, entre eles a Governadoria, secretarias de Estado, autarquias e comandos da segurança pública, alcançando resultados expressivos: foram mais de 1.560 bolsas de sangue coletadas, com potencial para salvar até 6.240 vidas.

A Sefaz detém o recorde estadual de doações em uma única edição, com 162 bolsas de sangue, número que traduz o espírito de união e compromisso social de seus servidores.

Requisitos para doação

Para participar, é necessário:

Estar em boas condições de saúde;

Apresentar documento oficial com foto;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados por pais ou responsáveis);

Pesar no mínimo 51 kg;

Estar bem alimentado no dia da doação;

Respeitar o intervalo entre doações (homens: até 4 vezes ao ano; mulheres: até 3).

Pessoas que tenham recebido vacinas recentemente, utilizem determinados medicamentos ou possuam condições crônicas de saúde devem passar por triagem prévia com a equipe técnica, que avaliará a aptidão para doar.

Serviço

16ª edição da campanha “Doe o Melhor de Você: Doe Vida”

Data: 28 de outubro de 2025 (terça-feira)

Horário: das 8h às 11h e das 11h às 16h

Local: Sede da Sefaz — Av. Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco II, Parque dos Poderes

