Menu
Menu Busca terça, 28 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Servidores se mobilizam para doar sangue em Campo Grande no 'Dia do Servidor Público'

Ação de solidariedade é coordenada pela Secretaria de Estado de Fazenda

28 outubro 2025 - 08h39Luiz Vinicius
Doação de sangue é ato de solidariedade no Dia do Servidor PúblicoDoação de sangue é ato de solidariedade no Dia do Servidor Público   (Sefaz)

Servidores estaduais se mobilizam para doar sangue nesta terça-feira, dia 28 de outubro, e aproveitam a data para, além de celebrar o 'Dia do Servidor Público', protagonizar mais um ato de solidariedade em Campo Grande.

A ação é organizada pela Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), que será ponto para a 16ª edição da campanha "Doe o Melhor de Você: Doe Vida".

A campanha leva a estrutura completa de coleta de sangue diretamente aos órgãos públicos, eliminando barreiras logísticas e incentivando a participação dos servidores. Macas, equipe técnica de saúde, lanche, brindes e todo o suporte operacional são oferecidos no local, garantindo conforto, segurança e acolhimento aos doadores voluntários.

Desde a sua criação, em dezembro de 2021, a mobilização já percorreu diversos órgãos da administração estadual, entre eles a Governadoria, secretarias de Estado, autarquias e comandos da segurança pública, alcançando resultados expressivos: foram mais de 1.560 bolsas de sangue coletadas, com potencial para salvar até 6.240 vidas.

A Sefaz detém o recorde estadual de doações em uma única edição, com 162 bolsas de sangue, número que traduz o espírito de união e compromisso social de seus servidores.

Requisitos para doação

  • Para participar, é necessário:
  • Estar em boas condições de saúde;
  • Apresentar documento oficial com foto;
  • Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados por pais ou responsáveis);
  • Pesar no mínimo 51 kg;
  • Estar bem alimentado no dia da doação;
  • Respeitar o intervalo entre doações (homens: até 4 vezes ao ano; mulheres: até 3).

Pessoas que tenham recebido vacinas recentemente, utilizem determinados medicamentos ou possuam condições crônicas de saúde devem passar por triagem prévia com a equipe técnica, que avaliará a aptidão para doar.

Serviço

  • 16ª edição da campanha “Doe o Melhor de Você: Doe Vida”
  • Data: 28 de outubro de 2025 (terça-feira)
  • Horário: das 8h às 11h e das 11h às 16h
  • Local: Sede da Sefaz — Av. Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco II, Parque dos Poderes

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Criança recebe atendimento -
Saúde
Ação inédita atende alunos com dificuldades de visão no São Julião
Escorpião foi recolhido pelos pais da criança
Cidade
Criança é levada ao hospital após ser picada por escorpião em Chapadão do Sul
Imagem de dinheiro
Cidade
Governo antecipa salário de outubro em homenagem ao Dia do Servidor Público
Halloween do Ponto
Cidade
Bar na Esplanada Ferroviária terá noites de Halloween inspiradas em lendas urbanas
Campo Grande cria lei que obriga cursos de desengasgo para pais e cuidadores
Cidade
Campo Grande cria lei que obriga cursos de desengasgo para pais e cuidadores
Fórum de Campo Grande
Justiça
Piscineiro difamado em rede social tem direito a indenização, decide Justiça da Capital
Profissionais da medicina em protesto -
Saúde
Sem salário há cinco meses, médicos protestam na Santa Casa de Campo Grande
Terreno na avenida Guaicurus proximo a Sizuo Nakazato -
Cidade
Ação popular mira prefeita de Campo Grande por venda irregular de terreno público
Hospital Santa Marina, em Campo Grande
Cidade
Hospital da Capital aciona gerador após ficar horas sem energia por 'ocorrências externas'
Ônibus ficou atolado
Cidade
Ônibus atola em lamaçal e prejudica trabalhadores em Campo Grande

Mais Lidas

Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai