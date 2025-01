Sesau abre inscrições para Residência Multiprofissional em Saúde da Família

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) publicou na edição do Diário Oficial desta terça-feira (21), a abertura das inscrições para o programa de residência multiprofissional em saúde da família 2025 para profissionais de Educação Física, Farmácia e Serviço Social.

O programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família é caracterizada por formação em serviço para a profissionais da área da saúde em regime de tempo integral, com 60 horas semanais, sob dedicação exclusiva, totalizando 5.760 horas (2 anos).



As atividades serão realizadas na Atenção Primária à Saúde e nos demais pontos da rede de atenção à saúde da Secretaria Municipal. O residente receberá uma bolsa no valor de R$ 4.106,09. São 2 vagas para profissionais de Educação Física, 4 para Farmácia e 3 para Serviço Social.

As inscrições serão realizadas no período do dia 24 de janeiro a 10 de fevereiro de 2025, apenas pelo link: www. campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos/ . A taxa de inscrição para qualquer uma das funções é R$ 250.



O boleto de inscrição deve ser pago até 11 de fevereiro. A solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizada de 24 a 28 de janeiro, através de manifestação no link de inscrição.



Provas

A prova com duração de 4h30 já incluído o tempo para preenchimento do cartão resposta, será realizada no dia 16 de fevereiro em Campo Grande. Serão 50 questões objetivas valendo 2 pontos cada.



O local da prova será divulgado oportunamente no site https://www.campogrande. ms.gov.br/sesau/servicos/?tax=category%3D200, de acordo com a lista de inscrições.



Os candidatos deverão apresentar-se ao local de prova com pelo menos 1 hora de antecedência. Os portões do local de prova serão fechados impreterivelmente 15 minutos antes do horário determinado para o início da prova.



- Abertura dos portões 7h15

- Fechamento 8h15

- Início das provas 8h30

Mais informações estão disponíveis no Diogrande 7.793 a partir da página 7. O candidato que necessitar de esclarecimentos mesmo após a leitura completa do edital, poderá encaminhar email para [email protected] com a solicitação.

