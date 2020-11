Sesi faz plano de biossegurança do 1º show com público na capital na pandemia

O 1° evento com público de Campo Grande que será realizado no Clube de Laço Comprido (CLC) nesta sexta-feira (13), teve o protocolo de biossegurança realizado pelo Sesi.

O show com plateia que será o primeiro desde março também em Mato Grosso do Sul, recebe o grupo “Menos é Mais” para o evento “Patricinha Também Samba".

Para garantir a segurança dos espectadores e também de toda a equipe que trabalhará no show, será obrigatório o uso de máscaras e o público será dividido em mesas, que ficarão dispostas em três setores diferentes. Ao chegarem ao evento, todos terão aferição da temperatura e disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos, além de uma pessoa responsável por acompanhar os convidados até seu lugar.

Não será permitido sair para as outras mesas e todas elas serão separadas por colunas com uma barreira física, distantes 2 metros na vertical e 3 metros na horizontal umas das outras. O pessoal do setor verde e amarelo será servido nas mesas e o pessoal do setor vermelho terá cinco bares, com marcação de distanciamento nas filas e álcool em gel no balcão.

Segundo o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) do Sesi, Michel Klaime Filho, a instituição hoje é referência em protocolos de biossegurança devido ao trabalho desenvolvido desde o início da pandemia. “Nosso foco sempre foi a saúde e segurança das pessoas, mas também com a preocupação de mantermos as atividades econômicas. Ficamos muito felizes por termos sido procurados pelos organizadores do show e acreditamos que lazer e segurança podem andar juntos”, afirmou.

O sócio-diretor da DUT’s Entretenimento, Eduardo Maluf, responsável pelo evento, reforça que tudo foi elaborado seguindo normas do plano de biossegurança e do próprio decreto municipal. “Nosso maior desafio é conscientizar os fãs e clientes deste novo momento que estamos atravessando, onde o que mais importa são os cuidados necessários e o bem-estar de todos, um entretenimento com responsabilidade”, disse.

