Menu
Menu Busca terça, 24 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Cidade

Tá na rota? Fumacê percorre três bairros nesta terça

Noroeste, Maria Aparecida Pedrossian e Aero Rancho receberão o combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya

24 fevereiro 2026 - 14h29Taynara Menezes
Fumacê em Campo GrandeFumacê em Campo Grande   (Foto: Prefeitura)

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, percorre três bairros nesta terça-feira (24). Noroeste, Maria Aparecida Pedrossian e Aero Rancho receberão o combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circularão das 16h às 22h e orientam aos moradores que deixem portas e janelas abertas, para o veneno atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos. 

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno. 

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno. 

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Detran-MS em Sidrolândia
Cidade
Atendimento do Detran em Sidrolândia e Corguinho é pausado para mudança de prédio
Visitação da mostra acontece até dia 30 de abril
Cidade
Exposição no MIS-MS homenageia Rachid Waqued e abre ciclo dos 50 anos de MS
Concen-MS alerta sobre contratos de energia solar compartilhada
Cidade
Concen-MS alerta sobre contratos de energia solar compartilhada
Cateto passa a viver no Bioparque Pantanal
Cidade
Flora, cateto resgatado em MS, passa a viver no Bioparque Pantanal
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande
A vítima foi socorrida em estado grave
Justiça
Homem que atirou contra desafeto no Santa Luzia é julgado por tentativa de homicídio
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Justiça
Assistente educacional pega 15 anos de prisão por estupro em escola de Campo Grande
Neste primeiro dia 60 mulheres foram atendidas
Cidade
Programa Recomeçar Moradia inicia atendimentos nesta segunda-feira
MP acompanha regulamentação de bicicletas elétricas e patinetes em Bonito
Cidade
MP acompanha regulamentação de bicicletas elétricas e patinetes em Bonito
Município tem 30 dias para se manifestar
Cidade
Ministério Público acompanha cumprimento de política alimentar em Brasilândia

Mais Lidas

Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Discussão entre jogadores aconteceu após o gol do Real Madrid
Esportes
Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Foto: Gabrielly Gonzalez
Cidade
Campo Grande afunda a cada chuva e escancara problema crônico na infraestrutura