Trecho da Antonio Maria Coelho será interditado nesta quinta

O trecho da rua Antonio Maria Coelho, entre a Avenida Calógeras e rua 13 de Maio, será interditado a partir das 7 horas desta quinta-feira (25), para o tráfego de veículos.

De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a interdição ocorrerá por conta da realização de mais uma etapa da obra Reviva Campo Grande.

Será permitida a entrada no trecho interditado apenas para comerciantes e consumidores. A previsão de duração da interdição é de 40 dias, conforme a Engepar, empresa que executa as obras.

Opções para desvios:

- Opção 1: Pegar a avenida Ernesto Geisel e avenida Mato Grosso no sentido Parque dos Poderes.

- Opção 2: Pegar a Avenida Calógeras e rua Cândido Mariano no sentido área central

- Opção 3: Pegar a avenida Ernesto Geisel e rua Cândido Mariano no sentido área central.

