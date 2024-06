Último dia de Arraial de Santo Antônio tem quadrilha e shows em Campo Grande

O último dia de Arraial de Santo Antônio, em Campo Grande, neste domingo (16), promete trazer muita música com diversos shows e a apresentação de uma quadrilha para movimentar as famílias que quiserem se divertir e aproveitar o momento na Praça do Rádio Clube Campo.

O evento, que é um dos destaques das festas juninas da Capital, oferece muita música, comidas e bebidas típicas, além de artesanatos.

As atividades começam às 18 horas, com o espaço pronto para receber os visitantes. Logo após, às 18h30, a Quadrilha Anhanduí e o Bonde do Flashback animam os presentes.

Às 19 horas, o Forró Pé de Serra assume o palco, fazendo a trilha sonora da noite, com clássicos ao som de zabumba, sanfona e triângulo. Para encerrar, Alex e Yvan fazem um show empolgante com muito modão de viola, garantindo que ninguém fique parado.

Confira a programação deste domingo, 16 de junho:

18h00 – Abertura ao público;

18h30 – Quadrilha Anhanduí e Bonde do Flashback;

19h00 – Show com Forró Ipê de Serra;

21h00 – Show com Alex e Yvan.

