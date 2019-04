Vale oferece R$ 100 mil para vítimas de Brumadinho com invalidez

Priscilla Porangaba, com informações do R7

A Vale ofereceu pagar R$ 100 mil a vítimas com invalidez causada pela trágedia em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte. No acordo firmado entre a mineradora e a Defensoria Pública de Minas Gerais, a companhia também registra a indenização de R$ 500 mil a cada membro da família dos mortos e desaparecidos, após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, do dia 25 de janeiro.

No Termo de Ajustamento, assinado no último dia 5 de abril a Vale se compromete a pagar a cada familiar, pai, mãe, cônjuge e filhos da vítima morta ou desaparecida uma pensão no valor de dois terços do salário recebido até a data do rompimento.

Os pagamentos serão feitos até a idade projetada de 75 anos.

No caso de pessoas que ficaram inválidas, a mineradora afirmou que vai pagar o salário integral à vítima até que ela complete 75 anos. Pra quem teve lesão temporária, o valor é R$ 20 mil. Já para danos estéticos, o total é R$ 30 mil.

A Defensoria de Minas não quis comentar sobre os valores acordados no TC firmado com a Vale. No entanto, segundo a assessoria do órgão, a adesão de famílias interessadas no acordo individual é de 100%.

Ainda segundo a Defensoria, a sede do órgão em Brumadinho recebe, em média, 15 famílias por dia, buscando informações sobre as indenizações. São quatro mesas de conciliação disponíveis e a procura grande. Os agendamentos estão fechados até o dia 22 de maio.

